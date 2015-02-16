نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 22% في الربع/4

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الاثنين أن الشركة حققت نموا 22 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع.

وأظهرت ‭‭حسابات لرويترز‬‬ بناء على البيان المالي للشركة أنها حققت ربحا صافيا 8.4 مليون دينار (22.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 ارتفاعا من 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا فصليا 15.3 مليون دينار.