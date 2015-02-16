مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح تأمين الوفاء المغربية 7.6% في 2014

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الرباط 16 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع صافي ربح شركة تأمين الوفاء المغربية أكبر شركة تأمين في البلاد 7.6 بالمئة في 2014 ليصل إلى 839 مليون درهم (88.55 مليون دولار).

وقالت الشركة اليوم الاثنين إن الإيرادات زادت 5.6 بالمئة إلى 6.08 مليار درهم مغربي وشملت زيادة 7.1 بالمئة في أنشطة التأمين على الحياة إلى 3.02 مليار درهم ونمو أعمال التأمين الأخرى 4.8 بالمئة إلى 3.05 مليار درهم.

وذكرت الشركة أن العائد على السهم وهو مقياس للربحية بلغ 20.5 بالمئة في العام الماضي.

وأوصت الشركةالتابعة للبنك التجاري وفا بتوزيعات نقدية 97 درهما للسهم وتوزيعات خاصة 142 درهما للسهم.

وفتح سهم الشركة على ارتفاع 4.5 بالمئة إلى 4140 درهما في بورصة الدار البيضاء عقب إعلان النتائج.