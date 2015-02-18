بيان: أريد عمان توصي بتوزيع 0.038 ريال للسهم عنعام 2014

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة أريد عمان في بيان اليوم الأربعاء انها أوصت بتوزيعات نقدية 0.038 ريال للسهم عن عام 2014 وهو نفس قيمة التوزيعات في السنوات الأربع السابقة.

وفي يناير كانون الثاني أعلنت الشركة - التي تمتلك فيها أريد قطر حصة أغلبية - عن تحقيق أرباح سنوية 37.9 مليون ريال (98.45 مليون دولار) في عام 2014 ارتفاعا من 33.14 مليون ريال قبل عام.

وبحسب إشعار لبورصة مسقط سددت أريد توزيعات نقدية 0.038 ريال عن كل سهم في كل سنة مالية من عام 2010 إلى 2013.