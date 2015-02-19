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ارتفاع أرباح ناقلات القطرية 14% في الربع/4

Thu Feb 19, 2015 7:58am GMT
 
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دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - كشفت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) اليوم الخميس عن ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 14 بالمئة.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية للشركة أن ناقلات التي تعد من أكبر شركات شحن الغاز المسال في العالم قد حققت 201.6 مليون ريـال (55.4 مليون دولار) ربحا ارتفاعا من 176.5 مليون ريـال قبل عام.

وقالت الشركة إن صافي ربح 2014 بلغ 893.6 مليون ريـال ارتفاعا من 729 مليون ريـال في 2013.

واقترحت ناقلات توزيعا نقديا قدره 1.2 ريـال للسهم لعام 2014. وبالمقارنة كانت التوزيعات 1.1 ريـال للسهم في 2013 بحسب بيانات رويترز.

(الدولار = 3.6412 ريـال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 