مقدمة 1-نمو صافي ربح التجاري وفا بنك المغربي 5.2% في 2014

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الرباط 19 فبراير شباط (رويترز) - قال التجاري وفا بنك أكبر بنك مغربي خاص في بيان اليوم الخميس إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 4.4 مليار درهم في 2014 بزيادة 5.2 بالمئة بفضل تعافي الأنشطة المصرفية المحلية.

وقال البنك الذي تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار المملوكة للأسرة الحاكمة إن صافي الدخل المصرفي ارتفع 8.8 بالمئة إلى 19.4 مليار درهم بفضل نمو الودائع والقروض المجمعة 13 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب.

وتأثرت الأرباح بزيادة المخصصات بسبب سنوات من التباطؤ الاقتصادي في المغرب وعمليات البنك في دول جنوبي الصحراء الكبرى الافريقية.

وارتفعت المخصصات الجديدة 738 مليون درهم إلى 3.03 مليار في 2014. وزاد إجمالي القروض المتعثرة إلى 18.05 مليار درهم - تشمل 10.85 مليار درهم تغطيها المخصصات - من 16.34 مليار درهم في نهاية 2013.

وانخفض العائد على الأسهم إلى 14.6 بالمئة من 15 بالمئة في النصف الأول من 2013.

والبنك المغربي له وحدات تابعة في تونس وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ومالي والكاميرون والجابون والكونجو برازافيل فضلا عن فروع في أوروبا تخدم بالأساس المغاربة الذين يعيشون هناك.

ويقول البنك إن لديه أكبر شركة فروع في المغرب وافريقيا تضم 3331 فرعا ارتفاعا من 3197 فرعا في 2013.

وفتحت أسهم البنك مرتفعة 0.81 بالمئة عند 370 درهما في بورصة الدار البيضاء عقب صدور النتائج.

كانت الشركة الوطنية للاستثمار قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها عينت جولدمان ساكس وبنك الاستثمار روتشيلد لتقديم المشورة لها في بيع حصة أقلية في التجاري وفا.