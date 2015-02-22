بيان: نمو صافي ربح مجموعة البركة المصرفية في البحرين 7% في 2014

الكويت 22 فبراير شباط (رويترز) - قالت مجموعة البركة المصرفية البحرينية اليوم الأحد إن صافي أرباحها السنوية ارتفع سبعة بالمئة في سنة 2014 إلى 275 مليون دولار مقابل ما كان عليه في سنة 2013.

وقال المصرف الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه "فيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2014 فقد شهدت تحسنا كبيرا للغاية حيث بلغ صافي الدخل 68 مليون دولار بالمقارنة مع 61 مليون دولار أرباح نفس الفترة من العام الماضي 2013 بزيادة كبيرة نسبتها 12 في المئة."

وأضاف البيان "بلغ صافي الدخل العائد الى مساهمي الشركة الأم 36 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير للعام 2014 مقارنة مع 32 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأخير للعام 2013 بزيادة قدرها 13 في المئة."