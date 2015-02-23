مقدمة 1-نمو أرباح اتصالات المغرب في 2014 بفضل الوحدات الافريقية

(لإضافة الإيرادات وأداء الوحدات الافريقية)

الرباط 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت اتصالات المغرب أكبر شركة اتصالات في البلاد إن الأداء القوي لوحداتها الافريقية ساعد في رفع صافي الربح 5.6 بالمئة في 2014 إلى 5.85 مليار درهم (613.51 مليون دولار).

وزادت إيرادات المبيعات 2.1 بالمئة إلى 29.14 مليار درهم لكن تراجعا نسبته 0.8 بالمئة في المغرب السوق الرئيسية للشركة حال دون مكاسب أكبر رغم اتساع قاعدة العملاء إلى 40 مليونا من 37 مليونا.

كانت اتصالات الإماراتية اشترت حصة فيفندي البالغة 53 بالمئة في اتصالات المغرب عام 2013 مقابل 4.2 مليار يورو (5.7 مليار دولار) وفي إطار الصفقة استحوذت اتصالات المغرب على ستة أصول افريقية من اتصالات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن إيرادات الوحدات الافريقية ارتفعت 21 بالمئة في الجابون و10.1 بالمئة في مالي و6.5 بالمئة في بوركينا فاسو وشهدت الوحدة الموريتانية نموا قويا.

وقالت الشركة إنها حققت هدفها لهامش تشغيل نسبته حوالي 53.8 بالمئة وذلك بفضل خفض التكاليف. كان هامش التشغيل 56.8 بالمئة في 2012.

وارتفعت أسهم اتصالات المغرب 1.03 بالمئة إلى 131.90 درهم في بورصة الدار البيضاء.

واقترحت الشركة توزيعا نقديا 6.9 درهم للسهم لعام 2014 ارتفاعا من ستة دراهم في 2013.