ارتفاع صافي ربح طاقة المغرب لمثليه في 2014

الرباط 24 فبراير شباط (رويترز) - حققت طاقة المغرب المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة زيادة 102 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين ليصل إلى 799 مليون درهم (83.6 مليون دولار) في 2014 مشيرة إلى بدء الإنتاج من وحدات جديدة.

وقال بيان للشركة إن الإيرادات الإجمالية قفزت 50.2 بالمئة إلى 7.41 مليار درهم.

وتدير طاقة المغرب أكبر محطة كهرباء تعمل بالفحم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي أول منتج كهرباء مستقل في المغرب وتزود المملكة بنسبة 38 بالمئة من حاجاتها من الكهرباء.