مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك الشعبي المركزي بالمغرب 12.5% في 2014

(لإضافة تفاصيل)

الرباط 6 مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب اليوم الجمعة نمو صافي ربحه 12.5 بالمئة في 2014 بدعم من قفزة في إيرادات أنشطته بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه العائد للمساهمين ارتفع إلى 2.2 مليار درهم مغربي (224.9 مليون دولار) وإن كان ارتفاع مخصصات تغطية القروض المتعثرة حد من نمو الأرباح.

وصعدت أسهم البنك 1.85 بالمئة عند الفتح في بورصة الدار البيضاء بعد إعلان النتائج.

وذكر البنك أن صافي دخله من الأنشطة المصرفية زاد 12 بالمئة إلى 14.7 مليار درهم بفضل وحدته في أفريقيا جنوب الصحراء والتي قفز دخلها من العمليات المصرفية 26 بالمئة.

وأشار البنك إلى ارتفاع إيراداته 9.5 بالمئة إلى 229.9 مليار درهم بما يمثل حصة نسبتها 26.8 بالمئة في السوق المغربية وتتضمن 79.2 مليار درهم تحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج.

غير أن التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة وبعض المخاطر الأخرى في أفريقيا ساهمت في ارتفاع القروض المتعثرة إلى 10.4 مليار درهم في نهاية 2014 من 8.3 مليار درهم في 2013.

وقال البنك إنه جنب أيضا مخصصات إضافية بقيمة 205 ملايين درهم ليصل إجمالي المخصصات إلى 2.3 مليار درهم في نهاية 2014.

وارتفع إجمالي القروض 3.1 بالمئة إلى 206.1 مليار درهم.

واقترح البنك توزيع أرباح نقدية بواقع 5.25 درهم للسهم بزيادة 10.5 بالمئة عن 2013.