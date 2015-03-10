بنك ظفار العماني يخفض التوزيعات النقدية المقترحة

دبي 10 مارس آذار (رويترز) - قال بنك ظفار العماني في بيان اليوم الثلاثاء إنه خفض التوزيعات النقدية المقترحة لعام 2014 إلى خمسة بالمئة من عشرة بالمئة بناء على توصية من البنك المركزي العماني.

ولم يذكر البنك سبب التوصية لكنه قال إنه سيزيد حجم إصدار الأسهم المجانية إلى 15 بالمئة من عشرة بالمئة.

وفي وقت سابق من الأسبوع قال بنك صحار - الذي يجري محادثات بشأن اندماج متحمل مع ظفار - وشركة تأجير للتمويل إنهما قلصا أيضا التوزيعات النقدية لعام 2014 بناء على نصيحة من البنك المركزي.