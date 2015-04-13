نمو ربح الخليج الدولية للخدمات 89% في الربع/1

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم الاثنين نمو أرباحها في الربع الأول من العام 89 بالمئة.

وقالت الشركة التي تملك أنشطة في مجالات التأمين والطيران والنفط والغاز في بيان إلى إلى بورصة الدوحة إنها حققت ربحا بلغ 355.7 مليون ريال (97.71 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 من مارس آذار ارتفاعا من 188.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2014.