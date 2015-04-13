الخليج الدولية للخدمات تقول هبوط النفط يؤثر على أنشطتها للحفر

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم الاثنين إن أحد عملاء وحدتها شركة الخليج العالمية للحفر سيلغي عقد إحدى منصاتها البحرية في مايو أيار بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة إن الخليج العالمية للحفر تجري محادثات أيضا مع عميل آخر لتعديل أسعار التشغيل اليومية بطلب من العميل.

وأضافت "بالرغم من النتائج المالية الممتازة للربع الأول من عام 2015 فإن تلك الانخفاضات ستؤثر سلبا على النتائج المالية في نهاية العام. تقوم الشركة حاليا بالتفاوض مع عملاء محتملين لضمان توقيع عقود جديدة للمنصة المذكورة أعلاه."