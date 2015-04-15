نمو صافي ربح بنك ظفار العماني 15.3% في الربع‭/‬1 متجاوزا التوقعات

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 15.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بدعم من نمو محفظة القروض لتأتي النتائج أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وفي بيان للبورصة اليوم الأربعاء قال البنك الذي يجري مناقشات للاندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار إن صافي ربح الربع الأول بلغ 11.78 مليون ريال (30.60 مليون دولار) مقارنة مع 10.22 مليون ريال في الربع المقابل من 2014.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن يسجل البنك 11.16 مليون ريال أرباحا في الربع الأول فيما توقعت الخليجية بادر أن يحقق 10.85 مليون ريال.

وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 19.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.39 مليار ريال فيما زادت الودائع 21.1 بالمئة خلال نفس الفترة إلى 2.64 مليار ريال.

(الدولار = 0.3849 ريال عماني)