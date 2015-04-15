نمو أرباح البنك الوطني العماني 23% في الربع/1

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - زاد صافي ربح البنك الوطني العماني 23 بالمئة في الربع الأول من العام وجاء النمو متمشيا مع توقعات المحللين.

والوطني العماني ثالث أكبر مصرف في السلطنة من حيث الأصول.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 12.6 مليون ريـال (32.73 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 10.3 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز أراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ أرباح البنك في الربع الأول 12.70 مليون ريـال.

وبلغت القروض والسلفيات 2.39 مليار ريـال في نهاية مارس آذار بارتفاع 14 بالمئة عن مستواها قبل عام في حين انخفضت ودائع العملاء 14 بالمئة خلال الربع الأول إلى 2.44 مليار ريـال.