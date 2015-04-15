نمو صافي ربح أريد عمان 22% في الربع/1

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة أريد عمان ثاني أكبر مشغل للاتصالات في السلطنة عن نمو بنسبة 22 في المئة في صافي ربح الربع الأول مع ارتفاع الايرادات واتساع قاعدة المشتركين.

وبلغ صافي ربح الشركة التي تملك أريد قطر حصة أغلبية فيها 10.7 مليون ريـال (27.8 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار ارتفاعا من 8.8 مليون قبل عام.

كانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت أن يبلغ صافي ربح الشركة 10.5 مليون ريـال.

وقال الرئيس التنفيذي جريج يونج لرويترز في سبتمبر أيلول الماضي إن أريد عمان تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي وضعتها في شبكتها خلال السنوات القليلة الماضية. وأعلنت الشركة عن ارتفاع الأرباح في أربعة من الستة أرباع الماضية لكن قبل ذلك نزلت الأرباح في سبعة أرباع متتالية.

وذكرت الشركة في بيان على البورصة أن ايردات الربع الأول بلغت 59.3 مليون ريـال. كانت الايرادات بلغت 52.7 مليون ريـال قبل عام وفقا لحسابات رويترز.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والثابت 2.72 مليون مشترك حتى 31 مارس اذار بارتفاع 12 في المئة عن العام السابق.

وكان أريد عمان قد أنهت احتكار شركة الاتصالات العمانية للسوق عام 2005.

(الدولار= 0.3850 ريـال عماني)