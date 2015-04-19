ارتفاع صافي ربح ناقلات القطرية 7.7% في الربع/1

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - قالت قطر لنقل الغاز (ناقلات) أحد أكبر شركات النقل البحري للغاز الطبيعي المسال في العالم اليوم الأحد إنها حققت زيادة بلغت 7.7 في المئة في صافي ربحها للربع الأول من العام.

وقالت ناقلات في بيان إنها صافي ربحها في الربع الأول بلغ 222.4 مليون ريال (61.1 مليون دولار) ارتفاعا من 206.5 مليون ريال قبل عام.

وتوقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية أن يصل صافي الربح الفصلي لناقلات إلى 233.5 مليون ريال.

وبلغت الإيرادات الفصلية لناقلات 873.2 مليون ريال ارتفاعا من 860.2 مليون ريال في الربع الأول من 2014.

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