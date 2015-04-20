هبوط ارباح صناعات قطر 40% في الربع/1
دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج صناعات قطر للبتروكيماويات والمعادن اليوم الاثنين انخفاض أرباحها 40 في المئة.
وجاءت الأرباح دون توقعات المحللين.
وأعلنت ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط بعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن صافي أرباحها بلغ 951 مليون ريال(261.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار انخفاضا من 1.58 مليار ريال قبل عام.
وتوقع خمسة محللين في استطلاع اجرته رويترز أن تبلغ أرباح الربع الأول 1.11 مليار ريال في المتوسط.
(الدولار=3.64.3 ريال قطري) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.