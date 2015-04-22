بيان: صافي ربح البنك العربي الأردني 217 مليون دولار في الربع/1
عمان 22 أبريل نيسان (رويترز) - اعلنت مجموعة البنك العربي أكبر مؤسسة مالية في الأردن اليوم الأربعاء أن صافي ربحها بلغ 217.2 مليون دولار في الربع الأول من العام دونما تغير تقريبا عن 216.3 مليون دولار قبل عام وقالت إن القروض وودائع العملاء واصلت النمو على الرغم من تقلب بيئة أسعار الصرف.
وقال البنك في بيان إن القروض وودائع العملاء نمت بنسبة 6.3 و4.4 في المائة على الترتيب بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
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