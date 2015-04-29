نمو صافي ربح بروة العقارية القطرية في الربع/1

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة بروة العقارية أحد أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر عن قفزة كبيرة في صافي ربح الربع الأول.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 3.2 مليار ريـال (879.10 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار ارتفاعا من 265 مليون ريـال قبل عام.

ولم تعلن بروة عن ايراداتها الفصلية أو تقدم المزيد من التفاصيل لتفسير القفزة في الأرباح.

وكانت الشركة قد وافقت في ديسمبر كانون الأول على بيع قطعتي أرض للحكومة مقابل 1.47 مليار دولار في أحدث صفقة تبرمها مع كيانات شبه حكومية.

(الدولار=3.6401 ريـال قطري)