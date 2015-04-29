Sun 6 Aug 2017 | 12:41 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح بروة العقارية القطرية في الربع/1

Wed Apr 29, 2015 6:26am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة بروة العقارية أحد أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر عن قفزة كبيرة في صافي ربح الربع الأول.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 3.2 مليار ريـال (879.10 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار ارتفاعا من 265 مليون ريـال قبل عام.

ولم تعلن بروة عن ايراداتها الفصلية أو تقدم المزيد من التفاصيل لتفسير القفزة في الأرباح.

وكانت الشركة قد وافقت في ديسمبر كانون الأول على بيع قطعتي أرض للحكومة مقابل 1.47 مليار دولار في أحدث صفقة تبرمها مع كيانات شبه حكومية.

(الدولار=3.6401 ريـال قطري)

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 