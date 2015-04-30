نمو صافي ربح عمانتل 0.6% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الخميس نموا بنسبة 0.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام متجاوزة توقعات المحللين رغم ارتفاع التكاليف بوتيرة أسرع من الإيرادات.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة إنها حققت ربحا صافيا 34.6 مليون ريال (89.88 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 31 مارس اذار ارتفاعا من 34.4 مليون ريال قبل عام.

وكان اثنان من المحللين استطلعت رويترز اراءهما توقعا أن يبلغ صافي ربح عمانتل 28.2 مليون ريال و 29.4 مليون على الترتيب.

وقالت عمانتل التي أعلنت نمو أرباحها في خمسة من اخر ستة أرباع إن صافي رباح الربع الأول تأثر بخسائر في شركات تابعة. ولكنها لم تخض في أي تفاصيل.

وبلغت إيردات الربع الأول 129.4 مليون ريال بارتفاع 7.6 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وزادت التكاليف 11.7 بالمئة إلى 92.9 مليون ريال على أساس سنوي.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)