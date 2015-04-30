أفرين النفطية البريطانية تسجل خسائر في 2014 وتجمع 200 مليون دولار

30 أبريل نيسان (رويترز) - تحولت أفرين البريطانية لإنتاج النفط والغاز لتسجل خسائر عن العام الماضي بأكمله متضررة من مخصصات لخفض القيمة بنحو 1.1 مليار دولار نظرا لهبوط أسعار النفط وخفض ما قيمته 900 مليون دولار من احتياطياتها بحقل بردرش النفطي في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وسجلت الشركة خسائر قبل خصم الضرائب من عملياتها الجارية قدرها 1.95 مليار دولار للعام المنتهي في 31 من ديسمبر كانون الأول مقارنة بربح بلغ 140 مليون دولار في العام الذي سبقه.

وهبطت الإيرادات إلى 946 مليون دولار من 1.64 مليار دولار.

وقالت أفرين - التي تخلفت عن سداد ارباح سندات الشهر الماضي - اليوم الخميس إنها جمعت 200 مليون دولار من طرح خاص لسندات لحائزين السندات الحاليين ومن المتوقع أن تقوم بإعادة رسملة على نطاق أوسع بنهاية يوليو تموز وهو ما يوفر لها صافي عائدات نقدية قدرها 55 مليون-105 ملايين دولار.