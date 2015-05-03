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بنك ظفار العماني يحصل على موافقة المركزي لإصدار سندات لدعم رأس المال

Sun May 3, 2015 6:28am GMT
 
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دبي 3 مايو أيار (رويترز ) - قال بنك ظفار العماني اليوم الأحد إن البنك المركزي وافق على خطة لإصدار سندات لدعم رأس المال بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة إن المركزي العماني وافق على إصدار "سندات رأس مال إضافي من المستوى الأول في شكل سندات دائمة بسعر فائدة يحدد وفقا لسعر السوق عند الإصدار وذلك في حدود 300 مليون دولار أو ما يعادله بالريال العماني خارج سلطنة عمان."

ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول برنامج السندات وقال إن المساهمين كانوا قد وافقوا على خطة السندات في اجتماع الجمعية العامة في فبراير شباط الماضي.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 