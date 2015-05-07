ارتفاع صافي ربح ألومنيوم البحرين لأكثر من مثليه في الربع/1

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - أعلنت ألومنيوم البحرين (ألبا) التي تملك واحدا من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الخميس نمو أرباح الربع الأول من العام 117 بالمئة.

وقالت الشركة في إشعار للبورصة إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 بلغ 37.2 مليون دينار (98.7 مليون دولار) صعودا من 17.1 مليون دينار في الفترة المماثلة قبل عام.

كان سيكو البحرين توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية لألبا 25 مليون دينار.

وقالت الشركة إن مبيعات الربع الأول زادت 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 206.6 مليون دينار.

كان المدير المالي للشركة أبلغ رويترز في التاسع من ابريل نيسان أن ألبا تقترب من اختيار المستشار المالي لمشروع توسع قيمته 2.5 مليار دولار بعد أن قلصت خياراتها إلى بنكين.

وسيحول المشروع ألبا إلى أكبر مصهر ألومنيوم ذي موقع واحد في العالم بتعزيز الإنتاج السنوي إلى حوالي 1.3 مليون طن متري.