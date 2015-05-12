صافي ربح البنك الأهلي المتحد البحريني يرتفع 7.8% في الربع/1

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد أكبر مصرف في البحرين في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي ربحه ارتفع 7.8 بالمئة في الربع الأول من العام.

وأضاف البنك أنه حقق أرباحا صافية بلغت 147.18 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 136.56 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2014.

وكان بنك الاستثمار سيكو البحرين توقع أن يحقق الأهلي المتحد صافي ربح قدره 131.60 مليون دولار في الربع الأول.