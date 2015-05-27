مقدمة 2-نمو صافي ربح صندوق الثروة السيادي البحريني 10.8% في 2014

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من ديفيد فرينش

دبي 27 مايو أيار (رويترز) - فند محمود الكوهجي رئيس صندوق الثروة السيادي البحريني (ممتلكات) مزاعم بعض أعضاء البرلمان بسوء الإدارة المالية للصندوق مشيرا اليوم الأربعاء إلى أن نموا الأرباح يبرهن على أداء ممتلكات.

وأعلن الصندوق أن صافي ربحه زاد 10.8 بالمئة في 2014 مع ارتفاع الإيرادات الذي طغى على زيادة مخصصات انخفاض القيمة. ويمتلك الصندوق حصصا في شركات بحرينية من بينها ألمنيوم البحرين (ألبا) طيران الخليج وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو).

وتواجه صناديق الثروة السيادية في الخليح ضغوطا متزايدة لتؤكد حسن استثمارها للاحتياطيات الوطنية إذ يجبر انخفاض أسعار النفط الحكومات على التفكير في خفض الإنفاق على برامج البنية التحتية والدعم الحكومي السخي.

وفي وقت سابق هذا العام بدأ البرلمان البحريني تحقيقا بشأن ممتلكات ومزاعم في مخالفات إدارية في الصندوق بعد أن كشف تقرير مدقق حسابات عن مخالفات في شركات حكومية بحرينية.

وقال الكوهجي لرويترز "لنترك الأرقام تتحدث عن نفسها. هذه بيانات مالية مدققة تظهر ما حققناه."

وأضاف أن "وجهات نظر النواب تعتمد في الوقت الحالي على آرائهم الشخصية. نحن سعداء لأننا طرحنا الأرقام على الطاولة وتركنا الناس يرون أداءنا."