مقدمة 1-تفاقم صافي خسائر فودافون قطر في الربع/4 مع مضاعفة الإنفاق الرأسمالي

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من ماثيو سميث

دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت فودافون قطر للاتصالات اليوم الأربعاء تفاقم خسائرها في الربع الأخير من السنة المالية رغم توسعة قاعدة عملائها.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات الشركة وهي إحدى وحدات فودافون جروب البريطانية أنها تكبدت خسارة صافية بلغت 66 مليون ريال (18.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

وبالمقارنة خسرت فودافون قطر 33 مليون ريـال في الفترة نفسها قبل عام من ذلك. وتبدأ السنة المالية للشركة - التي أنهت احتكار شركة أريد الحكومية لسوق الاتصالات في قطر في 2009 - في الأول من أبريل نيسان.

كانت بلتون المالية توقعت أن تمنى فودافون قطر بخسارة فصلية قدرها 70 مليون ريـال.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي لفودافون قطر في الربع الأخير 283 مليون ريـال وفقا لحسابات رويترز بناء على البيانات المالية للشركة ارتفاعا من 142 مليون ريـال قبل عام. وارتفعت الإيرادات الفصلية أربعة في المئة عن الفترة نفسها قبل عام إلى 571 مليون ريـال.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات الشركة 1.44 مليون مشترك في 31 مارس اذار بزيادة تسعة في المئة على أساس سنوي.

وتملك فودافون الأم حصة قدرها 23 في المئة في فوادفون قطر بينما يملك صندوق حكومي حصة تبلغ 22 في المئة فيها. وسجلت الشركة خسارة بلغت 216 مليون ريـال في الإثني عشر شهرا حتى 31 مارس اذار مقابل خسارة قدرها 246 مليون ريـال في الفترة نفسها قبل عام بحسب إشعار للبورصة.