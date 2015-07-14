صافي ربح بنك مسقط يتراجع قليلا في الربع/2 لكنه يفوق التوقعات

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - انخفض صافي أرباح بنك مسقط أكبر مصارف سلطنة عمان بواقع 0.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي وفقا لحسابات رويترز ولكنها تجاوزت توقعات المحللين.

وحقق البنك أرباحا قدرها 46.5 مليون ريـال (120.8 مليون دولار) في فترة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 46.6 مليون ريـال قبل عام.

ولم يكشف بنك مسقط عن أرباحه الفصلية ومن ثم حسبتها رويترز بناء على القوائم المالية السابقة.

وكان متوسط توقعات أربعة محللين في استطلاع لرويترز أن تبلغ أرباح البنك في الربع الثاني 40.71 مليون ريال.

وذكر البنك في بيان لبورصة مسقط اليوم الثلاثاء أنه حقق ربحا صافيا 89.9 قدره مليون ريال في أول ستة أشهر من العام مقابل 86.4 مليون قبل عام.