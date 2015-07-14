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هبوط صافي ربح ريسوت للأسمنت العمانية 33% في الربع/2

Tue Jul 14, 2015 6:39am GMT
 
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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أشارت حسابات رويترز إلى أن صافي ربح ريسوت للأسمنت العمانية انخفض 33 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وحققت أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية أرباحا قدرها 4.93 مليون ريـال (12.8 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 7.38 مليون ريـال قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي الربح 6.03 مليون و5.15 مليون ريـال في الربع الثاني.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن صافي ربح النصف الأول من العام بعد حساب الضرائب بلغ 10.96 مليون ريـال مقابل 15.59 مليون قبل عام. ولم تكشف الشركة عن نتائجها الفصلية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 