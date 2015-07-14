صافي ربح مصرف قطر الإسلامي يقفز 27% في الربع‭/‬2

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - سجل مصرف قطر الإسلامي أكبر بنوك إسلامي في البلاد من حيث قيمة الأصول أرباحا صافية فاقت متوسط توقعات المحللين بصعودها 27 بالمئة في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز.

وأظهرت حسابات رويترز من واقع النتائج المالية للبنك اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح صافية بقيمة 494.7 مليون ريـال (131.9 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 389.8 مليون قبل عام.

وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يسجل البنك أرباحا قدرها 427.2 مليون ريال في الربع الثاني.

ولم يذكر البنك في نتائجه المالية أرقاما تفصيلية للربع الثاني.

وقال البنك في بيان للبورصة إن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 895.1 مليون ريـال مقابل 725.2 مليون قبل عام.