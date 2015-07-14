صافي ربح الوطني العماني يقفز 21.4% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن البنك الوطني العماني ثالث أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول حقق زيادة نسبتها 21.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متجاوزا توقعات المحللين.

وحقق البنك 15.46 مليون ريـال (40.2 مليون دولار) ربحا صافيا في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 12.74 مليون ريـال في الفترة نفسها من العام الماضي. ولم يذكر البنك تفاصيل النتائج الفصلية في بيان أرباحه.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي الربح 12.97 مليون ريـال في المتوسط.

وأعلن البنك عن ربح صاف بلغ 28.1 مليون ريـال في الأشهر الستة الأولى من 2015 ارتفاعا من 23 مليون ريـال قبل عام حسبما أظهر إشعار للبورصة اليوم الثلاثاء.