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نمو صافي ربح التجاري القطري 17.3% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

Tue Jul 14, 2015 12:00pm GMT
 
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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري ثاني أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول اليوم الثلاثاء نمو أرباحه 17.3 بالمئة في الربع الثاني من العام لتفوق توقعات المحللين.

وذكر البنك في بيان أن أرباحه الصافية بلغت 589 مليون ريـال (161.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

ولم يكشف البنك عن صافي ربحه في الربع المقابل من العام الماضي. وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن البنك حقق أرباحا قدرها 489.8 مليون ريـال في نفس الفترة قبل عام وإن كان الفارق لا يعادل نسبة الزيادة الواردة في بيان اليوم.

كان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تصل الأرباح الفصلية للبنك إلى 495.2 مليون ريـال.

(الدولار = 3.6413 ريـال قطري) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 