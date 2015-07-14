ارتفاع صافي ربح ناقلات القطرية 12.3% في الربع/2
دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت قطر لنقل الغاز (ناقلات) وهي من أكبر شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم أن صافي ربح الربع الثاني من العام نما 1.3 بالمئة.
وحققت الشركة ربحا صافيا 267.8 مليون ريال (73.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 يونيو حزيران وفقا لحسابات لرويترز من واقع بيانات للشركة لم تتضمن تفاصيل النتائج الفصلية.
كانت أرباح الربع المقابل من العام الماضي 238.4 مليون ريال. وتجاوزت الأرباح توقعات قطر الوطني للخدمات المالية البالغة 259.1 مليون ريال.
وقالت ناقلات في بيان إنها سجلت ربحا صافيا 490.2 مليون ريـال في النصف الأول مقارنة مع 444.9 مليون قبل عام.
وعزت الشركة الأداء الي استراتيجية التطوير ونجاح المشروعات المشتركة وأضافت أنها في وضع جيد لمواجهة تذبذبات سعر الخام لأن سفنها محجوزة على المدى الطويل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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