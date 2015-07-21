نمو صافي ربح أريد عمان 16.2% في الربع/2

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أريد عمان ثاني أكبر شركة للاتصالات في السلطنة اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها 16.2 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وحققت الشركة -التي تملك فيها أريد القطرية حصة أغلبية- ربحا صافيا قدره 11.5 مليون ريـال عماني (29.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 9.9 مليون ريـال قبل عام.

وكانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت أن تحقق أريد عمان أرباحا صافية قدرها 11 مليون ريـال في الربع الثاني.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن إيرادات الربع الثاني بلغت 62.6 مليون ريـال. يأتي ذلك بالمقارنة مع إيرادات قدرها 55.5 مليون ريـال قبل عام.

ويبلغ عدد عملاء الشركة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والثابت 2.75 مليون حتى 30 يونيو حزيران بزيادة 11.4 بالمئة عن عددهم قبل عام.

وأنهت أريد عمان احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للسوق في 2005.