بنك عودة اللبناني يقول صافي ربح النصف/1 من 2015 زاد 7% إلى 202 مليون دولار

بيروت 23 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك عودة اللبناني اليوم الخميس إن صافي ربحه في النصف الأول من العام ارتفع سبعة في المئة إلى 202 مليون دولار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.