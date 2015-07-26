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نمو صافي ربح إزدان القابضة القطرية 30% في الربع/2

Sun Jul 26, 2015 11:55am GMT
 
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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت إزدان القابضة القطرية اليوم الأحد عن زيادة 30 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وحققت إزدان التي أسسها أعضاء بأسرة آل ثاني الحاكمة ربحا صافيا بلغ 335.7 مليون ريال (92.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 257.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضيفت إزدان إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في إطار تعديلات جرت على المؤشر وتضمنها تقرير نشر في 15 مايو أيار.

(الدولار = 3.6408 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 