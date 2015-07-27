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ارتفاع أرباح البوتاس العربية الأردنية 46% في الربع/2

Mon Jul 27, 2015 12:23pm GMT
 
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عمان 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة البوتاس العربية الأردنية اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من العام 46.2 بالمئة إلى 35.07 مليون دينار (49.4 مليون دولار) مقارنة مع 23.98 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إفصاح عن بيانات الشركة نشره موقع البورصة الأردنية فقد نما صافي المبيعات في الربع الثاني 73.8 بالمئة إلى 49.9 مليون دينار مقارنة مع 28.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2014.

وتملك شركة بوتاس ساسكاتشوان أكبر منتج للبوتاس في العالم 27.9 بالمئة في البوتاس العربية في حين يحوز الضمان الإجتماعي وهو ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 