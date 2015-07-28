نمو صافي ربح ملاحة القطرية 26% في النصف/1
دبي 28 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم الثلاثاء نمو صافي ربحها 25.7 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغ صافي ربح الشركة 651 مليون ريـال (178.8 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2015 مقارنة مع 518 مليون ريـال في نفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر حسابات رويترز أن الشركة حققت ربحا صافيا بلغ 286 مليون ريـال في الربع الثاني من العام مقارنة مع 168.9 مليون ريـال قبل عام. ولم تكشف ملاحة عن تفاصيل نتائجها الفصلية.
كانت الشركة حذرت في أبريل نيسان من صعوبات في عام 2015 بسبب ضعف الطلب على الأنشطة البحرية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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