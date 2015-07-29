نمو صافي ربح ألبا البحرينية إلى مثليه في الربع/2

دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت ألمنيوم البحرين (ألبا) المالكة لأحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم اليوم الأربعاء أن صافي الربح في الربع الثاني زاد إلى نحو مثليه.

وقالت ألبا في بيان إن صافي الدخل في ثلاثة شهور حتى 30 يونيو حزيران ارتفع إلى 29.8 مليون دينار (79 مليون دولار) من 15.2 مليون دينار قبل عام.

وبلغ صافي الربح في النصف الأول من العام 66.9 مليون دينار مقابل 32.3 مليون قبل عام.

واقترح مجلس إدارة ألبا توزيعا مؤقتا للأرباح على المساهمين بواقع 0.0055 دينار للسهم.