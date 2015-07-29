مقدمة 1-صافي ربح أريد القطرية يهبط 39% في الربع/2 بسبب العراق وأسعار الصرف

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من ماثيو سميث

دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء هبوط صافي أرباحها 39 بالمئة في الربع الثاني من العام في سادس انخفاض له خلال ثمانية أرباع إذ أن الخسائر الناجمة عن أسعار الصرف وتهاوي أرباحها في العراق الذي مزقته الحرب طغت على الأداء المحلي القوي للشركة.

وقالت أريد التي كانت تحتكر السوق في السابق في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 501 مليون ريـال (137.6 مليون دولار) في الثلاثة الأشهر حتى 30 من يونيو حزيران انخفاضا من 817 مليون ريـال في نفس الفترة من العام الماضي. وتعمل أريد في نحو 13 بلدا بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وكان محللان استطلعت رويترز رأيهما توقعا وصول الأرباح الفصلية للشركة التي تملك فيها الدولة حصة أغلبية إلى ما بين 565 مليون ريـال و592 مليونا.

وبلغت إيرادات الشركة ثمانية مليارات ريـال في الربع الثاني مقارنة مع 8.4 مليار ريـال قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ناصر معرفيه في البيان إن الوضع الأمني في العراق وانخفاض قيمة العملة في اندونيسيا والجزائر وتونس واصلا التأثير على نتائج الشركة.

وبلغت أرباح أريد مليار ريـال في النصف الأول من العام انخفاضا من 1.7 مليار ريـال في نفس الفترة من 2014.