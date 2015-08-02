مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك الإسكان الأردني 1.3% في الربع/2

(لإضافة الأرباح نصف السنوية للبنك)

عمان 2 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الأحد ارتفاع صافي ربحه في الربع الثاني من العام 1.3 بالمئة إلى 30.19 مليون دينار (42.5 مليون دولار) مقارنة مع 29.79 في الفترة نفسها من 2014.

وبحسب البيانات المالية للبنك التي نشرت بموقع البورصة فقد انخفض صافي إيرادات الفوائد والعمولات في الربع الثاني 2.8 بالمئة إلى 71.9 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

ويملك بنك قطر الوطني نحو 35 بالمئة في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الاجتماعي بنسبة 16 بالمئة بالاضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

وقال البنك إنه حقق صافي ربح في النصف الأول من العام بلغ 86.9 مليون دولار مقارنة مع أرباح قدرها 86.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت أصول البنك 11 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران بزيادة قدرها 3.3 في المئة عن نهاية 2014.