ارتفاع أرباح صناعات قطر 20% في الربع/2
دبي 3 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت صناعات قطر اليوم الاثنين ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 20 بالمئة متجاوزة توقعات المحللين.
وقالت شركة البتروكيماويات والصلب والأسمدة في بيان إنها حققت ربحا بلغ 1.5 مليار ريـال (412 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.
كانت الأرباح 1.25 مليار ريـال قبل عام وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية السابقة.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق صناعات قطر ربحا صافيا فصليا قدره 1.21 مليار ريـال في المتوسط.
وذكر البيان أن أرباح الشركة للنصف الأول من السنة بلغت 2.4 مليار ريـال انخفاضا من 2.8 مليار ريـال قبل عام.
(الدولار = 3.6403 ريـال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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