أرباح الخليج الدولية للخدمات القطرية تتراجع 9% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - سجلت الخليج الدولية للخدمات القطرية اليوم الثلاثاء هبوطا بلغ 9.2 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام.

وأظهرت حسابات لرويترز أن الشركة التي لها أنشطة في مجالات التأمين والطيران وخدمات النفط والغاز حققت ربحا قدره 249.7 مليون ريال قطري في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من أرباح بلغت 275.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2014.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تحقق الخليج الدولية للخدمات أرباحا فصلية قدرها 279.2 مليون ريال.

وبحسب إشعار لبورصة قطر حققت الشركة صافي ربح بلغ 605.4 مليون ريال في الأشهر الستة المنتهية 30 يونيو حزيران انخفاضا من 729 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إنه تمت إعادة تصنيف الأرقام المقارنة في البيانات المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 ليتم إضافة الأرباح التي تم اكتسابها من خلال دمج الأعمال وقدرها 265.5 مليون ريال.