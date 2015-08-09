الأهلي الأردني يتحول إلى الربحية في الربع/2

عمان 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الأردني اليوم الأحد تحقيق ربح في الربع الثاني من العام بلغ 8.83 مليون دينار (12.4 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 239 ـلف دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.