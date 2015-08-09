Sun 6 Aug 2017 | 12:41 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الأهلي الأردني يتحول إلى الربحية في الربع/2

Sun Aug 9, 2015 1:04pm GMT
 
[-] نص [+]

عمان 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الأردني اليوم الأحد تحقيق ربح في الربع الثاني من العام بلغ 8.83 مليون دينار (12.4 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 239 ـلف دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب إفصاح للبنك بموقع البورصة نما صافي إيرادات الفوائد والعمولات في الربع الثاني بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 26.15 مليون دينار.

ويملك بنك بيبلوس 10.4 بالمئة من البنك الأهلي الذي يعمل في لبنان والأراضي الفلسطينية وقبرص.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 