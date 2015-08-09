الأهلي الأردني يتحول إلى الربحية في الربع/2
عمان 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الأردني اليوم الأحد تحقيق ربح في الربع الثاني من العام بلغ 8.83 مليون دينار (12.4 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 239 ـلف دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب إفصاح للبنك بموقع البورصة نما صافي إيرادات الفوائد والعمولات في الربع الثاني بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 26.15 مليون دينار.
ويملك بنك بيبلوس 10.4 بالمئة من البنك الأهلي الذي يعمل في لبنان والأراضي الفلسطينية وقبرص.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
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