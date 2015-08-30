انفستكورب في البحرين تعلن نمو صافي الدخل 13% في 2014-2015

دبي 30 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت انفستكورب للاستثمار البديل ومقرها البحرين اليوم الأحد نمو صافي أرباحها السنوية 13 بالمئة.

وقالت انفستكورب في بيان للبورصة إن صافي الدخل في 12 شهرا حتى 30 يونيو حزيران بلغ 116.7 مليون دولار ارتفاعا من 103.1 مليون قبل عام.

وقفز النصيب المخفض بالكامل للسهم العادي في الأرباح 70 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 129 دولارا للسهم العادي في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 16 بالمئة. ولم تعلن انفستكورب رقما مقارنا للعائد على حقوق المساهمين.

وقالت انفستكورب إن مجلس إدارتها اقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 15 دولارا للسهم العادي عن السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

وأضافت أن توزيعات الأسهم العادية متمشية مع مستواها في السنة الماليةالسابقة.

وتشمل استحواذات انفستكورب هذا العام شركة نوبل ليرنينج المزود الرائد لخدمات التعليم الخاص في الولايات المتحدة ومحفظة عقارات سكنية مقابل حوالي 300 مليون دولار وحصة أغلبية في شركة تركية متخصصة في أنظمة تتبع المركبات.