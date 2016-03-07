أليانس المغربية للعقارات تطلق تحذيرا بشأن أرباح 2015

الرباط 7 مارس آذار (رويترز) - قالت أليانس المغربية للعقارات اليوم الإثنين إن صافي ربحها لعام 2015 سينخفض بشكل كبير عن توقعات سابقة قدرها 226 مليون درهم.

وأطلقت تلك التوقعات في أغسطس آب الماضي حينما باعت الشركة سندات لأول مرة بقيمة مليار درهم (102 مليون دولار).

وأشارت أليانس في بيان إلى التباطؤ الاقتصادي وخطط لخفض تكلفة الدين كأسباب وراء الهبوط لكنها لم تعلن توقعات جديدة.