مقدمة 1-زيادة صافي ربح المجمع الشريف للفوسفاط في المغرب 58% في 2015

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الرباط 22 مارس آذار (رويترز) - قال المجمع الشريف للفوسفاط في المغرب أكبر مصدر للفوسفات في العالم في بيان اليوم الثلاثاء إنه سجل زيادة 57.8 في المئة في صافي ربح 2015 ليصل إلى 8.01 مليار درهم (825.76 مليون دولار) بفضل زيادة الإنتاج.

وسعى المجمع الذي تديره الدولة ويعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد لزيادة إنتاجه في الأعوام الماضية للمساهمة في تعويض هبوط الأسعار.

وظلت أسعار الفوسفات وهي مكون مهم في إنتاج الأسمدة عند مستوى 115 دولارا للطن العام الماضي مقابل نحو 185 دولارا في 2012.

ويهدف المجمع لزيادة الإنتاج إلى 47 مليون طن من الفوسفات الصخري الخام في 2017 من نحو 34 مليون طن في 2014. ويسعى أيضا لزيادة إنتاج الأسمدة إلى 12 مليون طن بحلول 2017 ليصبح أكبر منتج في العالم.

وأظهرت بيانات المجمع أن الإيرادات المجمعة ارتفعت العام الماضي إلى 47.74 مليار درهم من 41.43 مليار في 2014.

وبدأ المجمع الإنتاج من مصنع جديد للأسمدة مخصص للتصدير إلى السوق الأفريقية وأطلق خطة استثمار بنحو 18 مليار درهم في الصحراء الغربية الشهر الماضي.