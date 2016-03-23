بنك الأردن يوصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية‭ ‬

عمان 23 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الأردن اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته اقترح توزيع 0.2 دينار (0.28 دولار) للسهم كأرباح نقدية على المساهمين لعام 2015.

وأضاف البنك في إفصاح بموقع البورصة أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في التاسع من ابريل نيسان المقبل.

وأشار البنك إلى أنه سيعقد في نفس التاريخ اجتماعا غير عادي لمناقشة قرار زيادة رأس المال من 155.1 مليون دينار إلى 200 مليون دينار باستخدام الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.

كانت نتائج أعمال بنك الأردن قد أظهرت أن صافي ربح البنك للعام الماضي انخفض بنسبة 10.7 بالمئة إلى 40 مليون دينار مقارنة مع 44.8 مليون في العام السابق.

وتملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في بنك الأردن الذي يعمل أيضا في أسواق سوريا والأراضي الفلسطينية.