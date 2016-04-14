نمو صافي ربح عمانتل 0.6% في الربع‭/‬1

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الخميس نموا نسبته 0.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البرودباند للهاتف الثابت والجوال.

وقالت الشركة إن صافي الربح بلغ 34.8 مليون ريال في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 34.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2015.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 29.37 مليون ريال في الربع الأول فيما توقعت الخليجية بادر تحقيق 27.9 مليون ريال.

كانت عمانتل تكبدت خسائر صافية في الربع الأخير من 2015 بعد شطب قيمة استثماراتها في شركة تابعة وتوفير سيولة لبرنامج نهاية الخدمة للعاملين كما سجلت انخفاضا في الأرباح في ثلاثة من الفصول الأربعة السابقة.