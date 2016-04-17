صافي ربح بنك ظفار العماني يرتفع 15.1% في الربع/1

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك ظفار العماني ثاني أكبر مصرف في السلطنة من حيث قيمة الأول نموا نسبته 15.1 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 13.56 مليون ريال (35.26 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 11.78 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاه أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا فصلية عند 13.8 مليون ريال و12.2 مليون ريال.

وقال البنك إن صافي القروض والسلف ارتفع 17.4 بالمئة على اساس سنوي إلى 2.81 مليار ريال بنهاية مارس اذار. وزادت الودائع خلال نفس الفترة 6.2 بالمئة إلى 2.81 مليار ريال.