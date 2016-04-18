صافي ربح بنك الدوحة ينخفض 16% الربع/1 ويأتي دون التوقعات

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الدوحة -رابع أكبر بنوك قطر من حيث الأصول- اليوم الاثنين أن صافي ربحه في الربع الأول هبط 16 في المئة منخفضا عن توقعات المحللين.

وحقق البنك أرباحا صافية 354.16 مليون ريال (97.3 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 420.21 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق بحسب إشعار أرسل للبورصة القطرية.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا صافية 399.2 مليون ريال في الربع الأول.

وفي يناير كانون الثاني حذر الرئيس التنفيذي للبنك آر. سيثارامان من أن الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأولية وتذبذب أسواق العملات سينال من أداء البنك في عام 2016.